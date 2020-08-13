كاني ويست زوج كيم كارداشيان يلتقي كوشنر في إطار مساعيه لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية





التقى كاني وست مغني الراب جاريد كوشنر وداعم الرئيس دونالد ترامب التقى مؤخرا بصهر الرئيس جاريد كوشنر في إطار مساعي وست لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، التي كانت أول من نشر نبأ الاجتماع، أنه تم في كولورادو مطلع الأسبوع وحضرته أيضا إيفانكا ابنة ترامب ومستشار آخر بارز في البيت الأبيض.





وبدا أن وست يؤكد عقد الاجتماع في تغريدة نشرها مساء يوم الثلاثاء وقال إنهم ناقشوا نشر كتاب عن دعم فرص الأمريكيين السود.





ولم يتسن الوصول بعد لممثلين عن وست للتعليق.

وأعلن مغني الراب وست ترشحه في انتخابات الرئاسة بشكل مفاجئ الشهر الماضي وبعد ذلك أدلى بسلسلة من التصريحات التي أثارت تساؤلات عن نواياه وسلامته العقلية.



