مانشستر يونايتد يعود لاستهداف نجم برشلونة













ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عاد لفتح ملف المفاوضات مع نجم برشلونة، نحو ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.





وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن مانشستر يونايتد عاد لاستهداف الجناح الشاب أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة.





وأوضحت الصحيفة، أن فشل ضم جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، أدى لتحول مانشستر يونايتد لهدف آخر في سوق الانتقالات، في مركز الجناح الهجومي.





ورفض مانشستر يونايتد الإنصياع للطلبات المادية للنادي الألماني، حيث طلب 120 مليون يورو مقابل الاستغناء عن سانشو.





وسبق لمانشستر يونايتد وأن تفاوض لضم فاتي، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من قبل إدارة نادي برشلونة.





ويرتبط فاتي بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف عام 2022، ويتواجد شرط جزائي في عقده يبلغ 170 مليون يورو.



