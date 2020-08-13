رئيس الإنتاج الحربى يصدم جماهير الأهلي بشأن الاستاد

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:24 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
شهد مساء أمس الأربعاء، احتفالية كبرى من جانب النادي الأهلي بمناسبة افتتاح استاد النادي الجديد، "السلام" سابقا، الذي تسلمه بشكل رسمي بحق انتفاع لمدة 25 عاماً.

وأوضح أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي، أن هيئة الإنتاج الحربي، أبرمت عقدا مع شركة استادات، وبموجبه فإن اسم الاستاد لن يتغير، مؤكدا أنه ملك للهيئة التابعة للدولة.

ونوه عامر إلى أهمية تحري الدقة من وسائل الإعلام، في تناول هذا الأمر، متعجبا من فكرة ترديد البعض لجملة "استاد الأهلي".

وأشار رئيس الإنتاج الحربي، إلى أن شركة استادات تقوم في الوقت الحالي بتنفيذ ملعبين فرعيين للأهلي والإنتاج الحربي من أجل التدريب عليهم.

فيما حرص في نهاية حديثه على توجيه الشكر لمجدي عبد العاطي، الذي تولى تدريب الفريق في الفترة الماضية، بسبب مرض مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، والذي أصيب بفيروس كورونا.

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ملعب السلام كورون الانتاج الحربي استاد الاهلي

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