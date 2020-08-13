عمر كمال وحمو بيكا يغنيان "مساء النقص" من داخل السيارة (فيديو)

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر

ظهر مطرب المهرجانات عمر كمال وهو يغني "مساء النقص"  مع مطرب المهرجانات حمو بيكا في فيديو من داخل السيارة.

وشارك كمال متابعيه وجمهوره الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين المتابعين على السوشيال ميديا، حيث قاموا بمشاركته على نطاق واسع.

كان عمر كمال، نشر أمس صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهر عمر كمال في الصورة برفقة مطرب المهرجانات حمو بيكا، كما علق عمرـ على الصورة قائلا "قريبا" في إشارة منه إلى عمل غنائي مشترك يجمعهما.

يذكر أن آخر أعملل عمر أغنية "شيكولاتة سايحة جوه كيك" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



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