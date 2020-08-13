نتفليكس تعرض مسرحية غنائية عن الأميرة ديانا أوائل 2021

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلن منتجو مسرحية غنائية جديدة عن الأميرة ديانا أنه سيجري تصوير المسرحية دون جمهور وعرضها عبر شبكة نتفليكس أوائل العام المقبل قبل بدء عرضها على خشبة المسرح في برودواي.

وجرى التوصل إلى هذا الترتيب غير العادي لعرض مسرحية ديانا في ظل استمرار إغلاق مسارح برودواي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال المنتجون في بيان ”لا يسعنا إلا أن نكون أكثر تحمسا لأننا سنستطيع أخيرا تقديم عرضنا أمام محبي المسرح في كل مكان“.

وأضاف ”ما من بديل لعروض المسرح المباشرة لكننا نتشرف بأن نكون جزءا من المواد الترفيهية الممتازة التي تقدمها نتفليكس لمشتركيها على مستوى العالم“.

وكان من المفترض بدء عرض المسرحية في 31 مارس آذار لكن العرض الأول تأجل مع إغلاق أبواب المسارح في برودواي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وبدأت العروض التمهيدية للمسرحية في أوائل مارس آذار.

وتحكي المسرحية قصة التودد بين ديانا والأمير البريطاني تشارلز وزواجهما الذي انتهى بالطلاق. ومن المقرر الآن أن يبدأ عرض المسرحية في 25 مايو أيار 2021.

وقالت رابطة حقوق الممثلين، التي تضم ممثلين مسرحيين، إنها أقرت خطة سلامة لجلسات التدريب وتسجيل المسرحية الغنائية. وجاء في بيان للرابطة أن الخطة تشمل إجراء فحوص دورية للكشف عن كورونا وعزل الممثلين ومديري المسرح وتغيير أنظمة التهوية في الكواليس.


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