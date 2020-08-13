مدرب الاتفاق يتحدث عن مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
وكالات

شدد أحمد المالكي مساعد مدرب فريق الاتفاق على صعوبة مواجهة فريقه مع اتحاد جدة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

ويلتقي الاتفاق مع مضيفه الاتحاد بعد غد الجمعة ضمن المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة، حيث يرغب في مواصلة الصحوة من خلال تحقيقه انتصاره الرابع على التوالي في البطولة.

وقال المالكي  في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن لقاء الاتحاد: "لاشك أنها ستكون مباراة قوية جدا، وقد استعدينا بشكل مميز مثلما كان الحال في المباريات الماضية".

وأضاف المالكي: "ندرك تماماً صعوبة المباراة؛ ولكن رغبتنا كبيرة للفوز لمواصلة سلسلة الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب".

في المقابل، أكد مهاجم الاتفاق عبد الله السالم على جاهزية فريقه لمواجهة الاتحاد، مشيراً إلى أنه وزملاؤه يدركون صعوبة المباراة، إلا أن الاتفاق سيدخل المباراة من أجل الفوز.

وقال السالم: "بصرف النظر عن موقع الاتحاد في سلم الترتيب لكن ينبغي علينا احترامه. سنكون على قدر المسؤولية ونعود للدمام بالنقاط الثلاث".

يذكر أن الاتفاق يحتل حاليا المركز الثامن في ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

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