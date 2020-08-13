رضا عبدالعال: بيراميدز سيحصل على الدوري الموسم المقبل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن فريق بيراميدز سيحصل على بطولة الدوري العام فى الموسم المقبل حال التعاقد مع مدير فني كبير.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "الدوري سيكون من نصيب بيراميدز فى الموسم المقبل بعد انضمام رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي إلى جانب تواجد عبد الله السعيد".
 
وأضاف: "فريق بيراميدز أصبح لديه لاعبين أصحاب خبرات ومهارات فنية كبيرة للغاية، وإذا تواجدت العدالة التحكيمية سيحصل على الدوري بكل تأكيد".

ويذكر أن أنباء صحفية ترددت عن إقتراب بيراميدز من التعاقد مع رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أخبار تهمك

رقم لا يُصدق.. كم كلف رمضان صبحي الأهلي في المباراة الواحدة؟

منذ ساعتين و 41 دقيقة

التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو: رمضان صبحي وقع لبيراميدز.. واللاعب لم يخطيء في حق الأهلي

منذ 40 دقيقة

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يكشف خطأ الأهلي في إدارة ملف التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

الكشف عن تفاصيل تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 م

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

08:59 م

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

11:01 م

شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

12:16 ص

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان