نقيب الصحفيين السابق: مجلس الشيوخ بداية لتجربة حزبية واعدة (فيديو)

كشف عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، عن موقف وصفه بـ"الفريد من نوعه والغير المسبوق" على مستوى رؤساء العالم، قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار دعمه الدائم للأحزاب.





وقال "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس تدخل لإصلاح ذات البين بين أعضاء حزب الوفد وهو حزب معارض، وذلك في واقعة فريدة من نوعها على مستوى العالم.





وأضاف نقيب الصحفيين السابق، أن "انتخابات مجلس الشيوخ بداية حقيقية لتجربة حزبية واعدة"، حيث شهدت وجود قوي للأحزاب السياسية، منوهًا بأن أزمة الأحزاب شأنها الخاص ولا علاقة للدولة به، وعلى الأحزاب أن تعيد صياغة نفسها وتفكر أين المصلحة الوطنية.





ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



