تطورات جديدة بشأن تجديد عقد أوباما وحازم إمام









أكد الإعلامي إسلام صادق، رفض الثنائي حازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما"، لاعبي فريق الزمالك، عقد جلسة تجديد عقديهما مع أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق، والتى كان من المقرر عقدها خلال الساعات القليلة المقبلة.





وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "حازم إمام يرفض بشكل قاطع الجلوس مرة أخري مع أمير مرتضي، بسبب عدم تقديره له فى التفاوض مما جعل قائد القلعة البيضاء يمزق العقد وينفعل على المشرف العام.





وأضاف: "أوباما طلب الجلوس مع إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، من أجل التفاوض حول تمديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة".



