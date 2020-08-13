تطورات جديدة بشأن تجديد عقد أوباما وحازم إمام

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


أكد الإعلامي إسلام صادق، رفض الثنائي حازم إمام ويوسف إبراهيم "أوباما"، لاعبي فريق الزمالك، عقد جلسة تجديد عقديهما مع أمير مرتضي، المشرف العام على الفريق، والتى كان من المقرر عقدها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "حازم إمام يرفض بشكل قاطع الجلوس مرة أخري مع أمير مرتضي، بسبب عدم تقديره له فى التفاوض مما جعل قائد القلعة البيضاء يمزق العقد وينفعل على المشرف العام.

وأضاف: "أوباما طلب الجلوس مع إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، من أجل التفاوض حول تمديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة".

ويذكر أن الزمالك سيواجه فريق مصر المقاصة الجولة القادمة ضمن مباريات الدوري المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حازم امام اوباما الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

رقم لا يُصدق.. كم كلف رمضان صبحي الأهلي في المباراة الواحدة؟

منذ ساعتين و 43 دقيقة

شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يكشف خطأ الأهلي في إدارة ملف التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 15 دقيقة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن تفاصيل تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

ميدو: رمضان صبحي وقع لبيراميدز.. واللاعب لم يخطيء في حق الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الزمالك يعلن تمديد عقد معروف يوسف حتى 2021

مفاجأة مدوية.. نجم الزمالك معروض على الأهلي

رضا عبد العال يفتح النار على نجل مرتضي منصور

أبرزها "أمير فاشل وشغال في الزمالك لأنه ابنك " رضا عبد العال يفتح النار مجددا على مرتضى منصور

تعليق ناري من رضا عبدالعال بعد تجديد الزمالك مع كارتيرون

الزمالك يغري ليوسف أوباما من أجل تجديد عقده

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 م

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

08:59 م

شاهد.. برلماني يفجر مفاجأة عن عدد الأصوات الباطلة في انتخابات "الشيوخ"

12:16 ص

شوبير يكشف كواليس رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

11:01 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان