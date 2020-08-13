برلماني: مجلس الشيوخ أعاد الاعتبار لصورة الانتخابات في الوجدان المصري (فيديو)

قال النائب يوسف القعيد، الكاتب الصحفي، وعضو مجلس النواب، إن صورة الانتخابات في الأدب المصري انتابها الكثير من اللغط، منها رواية "نائب في الأرياف" لتوفيق الحكيم، و"زقاق المدق" لنجيب محفوظ، وصور قلمية ترصد الانتخابات في صعيد مصر ليحيى حقي.





وأضاف "القعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "TeN"، أنه برصد صورة الانتخابات في الفكر المصري خلال الفترة الماضية، فإننا نجد أنها صورة شديدة السلبية والقتامة.





وأشار إلى أن الصور الأدبية السابق الإشارة إليها، تصور الانتخابات في مصر باعتبار أنه لا إرادة للشعب بل هي مجرد مسألة بيع وشراء لأصوات الناخبين.





وأكد النائب أن انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 تعيد الاعتبار لصورة الانتخابات في الوجدان والفكر المصري.





ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



