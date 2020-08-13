فنانة شابة تنهار باكية: "مش لاقية شغل وظروفي صعبة"





انهارت الفنانة الشابة شيري مجدي بالبكاء بسبب الظروف التي وصفتها بالصعبة والتي تمر بها حاليًا.





وقالت خلال مقطع فيديو انتشر خلال الساعات القليلة الماضية: "أنا مش لاقية شغل وظروفي صعبة!",





وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الفيديو بكثافة حيث عبر الكثيرون عن تضامنهم مع الفنانة الشابة في الظروف القاسية التي تمر بها.





يشار إلى أن شيرين مجدي، شاركت في بطولة مسلسل "رجالة البيت" هو وأحمد فهمي، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرج.







