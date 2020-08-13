بيومي فؤاد: سعيد جدا بالمشاركة في افتتاح ستاد النادي الأهلى

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:36 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

يحرص الفنان بيومى فؤاد على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر بيومى فؤاد عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورته وهو يعلق على افتتاح ستاد النادى الأهلى.

وكتب قائلًا: "سعيد جدا بالمشاركة في افتتاح استاد النادى الأهلى وأتمنى التعليق يكون عجبكم".

يُذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد فيلم "الغسالة"، من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأحمد فتحي، ومحمود حميدة، وطاهر أبو ليلة، ومحمد سلام، وغيرهم من النجوم من إنتاج شركة سينرچي فيلمز وشركتي نيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

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