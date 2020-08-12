خاص - أيمن المزين يكشف أسباب تقدم استقالته من تدريب طنطا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
رقية صلاح
كشف المدرب أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا السابق، أسباب تقديم استقالته من قيادة الفريق عقب الهزيمة من نادي بيراميدز.

وأكد المزين في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"أن رغبته هي عدم استكمال المهمة مع طنطا لذلك قام بتقديم استقالته".

وقال :" خضنا المباراة أمام فريق كبير يضم العديد من النجوم، وركلة الجزاء التي أهدرناها كانت نقطة تحول مهمة في الخسارة".

وأضاف :" أنه لم يتلقى عروض من أي نادي في الدوري الممتاز حتى الأن"

وعن رأيه في إستئناف الدوري قال:" لا يعقل بعد هذه المصاريف والمسحات أن يتم إلغاء الدوري المصري يجب استكماله".


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طنطا بيراميدز الدوري المصري أيمن المزين

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