خاص - أيمن المزين يكشف أسباب تقدم استقالته من تدريب طنطا
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:56 م
رقية صلاح
كشف المدرب أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا السابق، أسباب تقديم استقالته من قيادة الفريق عقب الهزيمة من نادي بيراميدز.
وأكد المزين في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" :"أن رغبته هي عدم استكمال المهمة مع طنطا لذلك قام بتقديم استقالته".
وقال :" خضنا المباراة أمام فريق كبير يضم العديد من النجوم، وركلة الجزاء التي أهدرناها كانت نقطة تحول مهمة في الخسارة".
وأضاف :" أنه لم يتلقى عروض من أي نادي في الدوري الممتاز حتى الأن"
وعن رأيه في إستئناف الدوري قال:" لا يعقل بعد هذه المصاريف والمسحات أن يتم إلغاء الدوري المصري يجب استكماله".
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