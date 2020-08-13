شاهد.. كرم جبر: الإعلام المعادي "بيكذبوا زي ما بيتنفسوا"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:17 ص
كرم جبر
كرم جبر
أمنية فوزي
قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وسائل الإعلام المعادية، يغطون الانتخابات بشكل مليء بالشائعات والانتقادات المغرضة، ويكذبون كما يتنفسون، ويتحدثون بطريقة سودوية، مطالبًا بعدم إلقاء بالًا لهم لأن أكاذيبهم مكشوفة.

وأضاف "جبر"، خلال تصريحاته لفضائية "صدى البلد"، أن لمجلس الأعلى للإعلام، حرص على تزويد الإعلاميين بالمعلومات بالتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

واستكمل كرم جبر حديثه، أن وسائل الإعلام المحلية يتابعون الانتخابات بشكل رائع وبشفافية شديدة، موضحًا أنه لم يحدث أي مناوشات من وسائل الإعلام وهناك التزامًا إعلاميًا كاملًا، ولم يتم رصد أي مخالفات على الإطلاق، على عكس وسائل الإعلام المعادية التي لها أغراض أخرى.

وواصل حديثه أن إعلاميي وسائل الإعلام المعادية، يأكلون أنفسهم من الحقد والغيرة، ويحاولون تشويه الصورة بأكاذيب غير موجودة على الإطلاق.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ
وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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