الكشف عن تفاصيل تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

وقع رمضان صبحي نحجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على عقود انضمامه إلى فريق بيراميدز.





وقال الإعلامي إسلام صادق، أن رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والتي انتهت اعارته إلى النادي الأهلي، وقع على عقود انضمامه لنادي بيراميدز لمدة ثلاثة سنوات.





وأوضح صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي سيحصل على 5 مليون دولار مع بيراميدز فى ثلاثة سنوات إضافة إلى بنود تحفيزية ومكافآت أخري فى حالة الحصول على بطولة الدوري أو بطولة أفريقيا".