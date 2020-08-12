"الصحفيين" تتلقى ٤ شكاوى في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:34 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين المشكلة برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني، ٤ شكاوى من زملاء، تم التدخل السريع لإزالة أسبابها، وتمكين الزملاء من مواصلة عملهم.

وتلخصت شكويان، في منع محررة ومصور جريدة "الوفد" من التصوير بلجنة مدرسة عابدين الثانوية بشارع نوبار بالقاهرة، وأجرى النقيب اتصالات أسفرت عن إنهاء المشكلة، وممارستهما عملهما بحرية كاملة.

والشكوى الثالثة من زميلة مراسلة بجريدة "الوطن"، تتلخص في تعامل وصفته بغير اللائق، من أحد أفراد تأمين مقر اللجنة، ومنعها من الدخول، وعند الاتصال بالزميلة كانت قد غادرت لممارسة تغطيتها عبر لجان أخرى.

فيما تلخصت الشكوى الرابعة، في إساءة لفظية من عمدة إحدى القرى بمحافظة أسيوط، وقوله "مش عاوزين صحافة، مش عاوزين إعلام".

وما دون ذلك لم تتلق اللجنة أي شكاوى، اليوم، حيث مارس مراسلي الصحف والمصورين بمختلف إصداراتها وملكيتها، مهام عملهم دون التقدم بأية شكوى لغرفة عمليات نقابة الصحفيين.

وتضم اللجنة تحت إشراف النقيب أعضاء المجلس، حسين الزناتي  وأيمن عبدالمجيد ومحمود كامل وعمرو بدر.

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