نجم ريال مدريد يودع سوسيداد ويعلن عودته للفريق الملكي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
وكالات


أكد مارتن أوديجارد، لاعب وسط منتخب النرويج، رحيله عن ريال سوسييداد، للعودة إلى ريال مدريد، بعد فترة إعارة ناجحة مع الفريق المنتمي لإقليم الباسك.

 

وقال أوديجارد في مقطع فيديو على موقع سوسييداد "أرغب في وداع كل مشجع للنادي، وأن أعبر عن امتناني الكبير لهذا العام الذي لا ينسى".

 

ورغم أن سوسييداد أخفق في التأهل لدوري الأبطال، لكنه احتل المركز السادس وحجز مكانًا في الدوري الأوروبي.

 

وأطاح سوسييداد بريال مدريد من كأس الملك في طريقه لبلوغ النهائي أمام أتلتيك بيلباو، والذي تأجل بسبب وباء كورونا.

 

وأضاف أوديجارد "استمتعت بلحظات عظيمة بهذا القميص من يوم تقديمي لوسائل الإعلام، وبأول أهدافي وبلوغ نهائي كأس الملك والتأهل للدوري الأوروبي".

 

وتابع "حان وقت الرحيل، لكني سأبقى مشجعًا لريال سوسييداد ما حييت".

 

وأشاد النادي، بأوديجارد الذي خاص معه 36 مباراة في كل المسابقات، وسجل 7 أهداف.

 

وتابع "من الصعب على أي لاعب، أن يترك هذه البصمة في فترة زمنية قصيرة، لكن مارتن فعل ذلك. سيغادرنا لكننا لن ننسى ما فعله من أجلنا هذا الموسم".

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