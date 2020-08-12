استمرار فرز الأصوات بلجان الجيزة (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
آيات عامر تصوير مصطفي الديب
تواصل أعمال فرز الأصوات بلجنه مدرسة الجيزة، وذلك بعد أغلاق أبواب اللجان وإنتهاء التصويت بإنتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وشهد ثاني يوم الأنتخابات توافد عدد كبير من الناخبين علي اللجان للادلاء بأصواتهم، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المتبعة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

وتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وكانت أعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.
استمرار فرز الأصوات بلجان الجيزة (صور)
استمرار فرز الأصوات بلجان الجيزة (صور)
استمرار فرز الأصوات بلجان الجيزة (صور)
استمرار فرز الأصوات بلجان الجيزة (صور)
استمرار فرز الأصوات بلجان الجيزة (صور)
استمرار فرز الأصوات بلجان الجيزة (صور)
استمرار فرز الأصوات بلجان الجيزة (صور)
استمرار فرز الأصوات بلجان الجيزة (صور)

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