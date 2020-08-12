سيميوني: لا مجال للخطأ أمام لايبزيج

تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن مواجهة فريقه أمام لايبزيج الألماني، والتي ستجمع الفريقين مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.





وأكد سيميوني، أنه لا يوجد هامش للخطأ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حين يواجه فريقه الخميس، لايبزيغ الألماني في ربع النهائي، مؤكداً أن الفوز هو السبيل الوحيد لتحقيق البطولة الغائبة عن خزائن النادي.







وقال سيميوني: "الفوز ليس مهماً، إنه الطريق الوحيد من أجل الاستمرار في هذه المسابقة"، مضيفاً أن "كل ما يمكن أن يحدث اعتباراً من مساء الخميس، سيتوقف على النتيجة".







وأضاف: "سنخوض مباراة مهمة للغاية ضد فريق يلعب بشكل جيد، ولديه مدرب شاب يقدم عملاً رائعاً ويقود لاعبين شباب إلى مستوى كبير، بكل هذا التغيير في المواقع، والهجوم وخلق ديناميكية في المواقع".







وتابع: "أنه فريق كبير، لديه أرقام جيدة للغاية".







وأشار إلى كل شيء يتوقف على هذه المباراة: "التأهل إلى نصف النهائي أو الخروج من البطولة".