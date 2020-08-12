محافظ الفيوم يتابع أعمال فرز الأصوات بغرفة العلميات المركزية

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تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عملية فرز أصوات انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أحمد فاروق دسوقي قائد غرفة عمليات محافظة الفيوم، والسيد محمد أبوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء غرفة العمليات المركزية.



وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره للجهد المبذول من جميع الأجهزة المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، وخاصةً رجال القوات المسلحة والشرطة، والقضاة والمستشارين، وأعضاء الغرفة المركزية، لكي تظهر تلك العملية الانتخابية بالشكل الحضاري، مشيرًا أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى بوجود مخالفات أو تجاوزات داخل لجان الاقتراع على مستوى المحافظة.



ووجه "الأنصاري"، الشكر لأبناء وأهالي محافظة الفيوم، بمناسبة استكمال هذا الاستحقاق الدستوري الهام، ومشاركتهم في التصويت بمختلف اللجان الإنتخابية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أن الشعب المصري يسعى من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء.



الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم تضم 327 مركز انتخابى، بواقع 434 لجنة فرعية بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألفا و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة.





وترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، لمتابعة سير العملية الانتخابية بمختلف اللجان الرئيسية والفرعية للانتخابات بمختلف أنحاء المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أحمد فاروق دسوقي قائد غرفة عمليات محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.



قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم قام بتشكيل غرفة عمليات بمقر ديوان المحافظة، وضمت ممثلين عن الجهازين التنفيذي والأمني، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى بوجود مخالفات أو تجاوزات داخل اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.



ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم الى أن المحافظ أكد على وضع آلية منظمة لمتابعة كافة اللجان ورصد أى مخالفات، وفى حالة وجود أية تجاوزات سيتم تطبيق القانون بكل حسم ولن يتم التهاون مع المخالفين، مؤكدًا على وجود التزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والجميع يعمل بكامل طاقته.



وأضاف أن المحافظ راجع مع ممثلي القطاعات سير العملية الانتخابية، وأكد على توفير سبل الراحة والأمان لكبار السن، بجانب تكثيف أعمال النظافة بمواقع المقرات الانتخابية، والتأكيد على التأمين الكامل للجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من قبل الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، موجهًا بتوفير كراسى متحركة للمرضى وكبار السن، ومياه الشرب النقية، والاحتفاظ بالتباعد المجتمعي، وتوفير الأطقم الطبية المتنقلة وسيارات الإسعاف لمواجهة أي أحداث طارئة.



وأشار محافظ الفيوم إلى أن الدولة المصرية تحتفل بهذا العرس الديمقراطي المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن الفيوم من المحافظات التى حققت حضورًا فاعلًا فى الاستحقاقات الدستورية السابقة، مناشدًا المواطنين المشاركة الإيجابية والنزول إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى حرية مطلقة كحق دستورى كفلته لهم الدولة.



الجدير بالذكر أن محافظة الفيوم تضم 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركز انتخابى بجميع مراكز وقرى المحافظة، لاستقبال مليون و998 ألفا و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة، وأن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الاقتراع بمختلف اللجان، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية، على مدار ال24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.

