ميدو يكشف خطأ الأهلي في إدارة ملف التعاقد مع رمضان صبحي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أوضح أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج اوضة اللبس المذاع على قناة النهار، أن طريقة إدارة النادي الأهلي لملف شراء عقد رمضان صبحي المعار من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي خاطئة.

وكان الأهلي أعلن منذ بضع ساعات انتهاء علاقة النادي برمضان صبحي نهائيا، بناء على رغبة اللاعب الذي أبلغ إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء بأنه يريد الانتقال إلى بيراميدز.

الأهلي قطع شوطا كبيرا مع هدرسفيلد لشراء عقد رمضان نهائيا، على مدار الشهور الماضية، ولكن المطالبات المالية كانت أعلى مما عرضه الأحمر، وفي النهاية توصل الطرفان إلى حل وبدأ النادي الإنجليزي في الموافقة، ليفاجأ اللاعب الأهلي برغبته في الرحيل.

وقال ميدو خلال برنامجه، "الأهلي يدير ملف تجديد عقود اللاعبين بأسلوب وقع وخلاص وهو الرقم لو عجبك عفا عليه الزمن، لأن هناك منافسين للنادي الأهلي في الوقت الحالي أصبحوا يمتلكوا المال ولديهم قوة لشراء اللاعبين ومنهم الزمالك وبيراميدز".

وتابع، " الأهلي يخسر بهذه الطريقة لاعبين على مستوى هام أمثال عبد الله السعيد ورمضان صبحي وليس من السهل إيجاد بديل لهما وقد يساعد تعاقد المنافسين معهم على تتويجهم بدوري أبطال إفريقيا".

جدير بالذكر أن الأهلي كان ضم رمضان صبحي في شتاء 2019، مقابل 800 ألف دولار، ثم جدد إعارته في صيف 2019، مقابل مليون و600 ألف دولار.

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