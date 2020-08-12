البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع و"ستاندرد آند بورز" يحقق مستوى قياسي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع صعود قطاع التكنولوجيا ليصعد "ستاندرد آند بورز" قرب مستوى قياسي.

يأتي أداء "وول ستريت" مع ارتفاع أسهم البنوك والطيران والتكنولوجيا في ختام الجلسة.

وارتفعت معنويات المستثمرين بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده اتفقت مع شركة "موديرنا" من أجل الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا.

جاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأمس تسجيل بلاده لأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

ولا يزال عدم اليقين يسيطر على حزمة التحفيز الجديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي مع تعطل المفاوضات بين البيت الأبيض والديمقراطيين.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 289.6 نقطة تقريبا ليسجل 27976.5 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.4 بالمائة مسجلا 3380.3 نقطة، بعد سجل 3387 نقطة خلال الجلسة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وصعد المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 2.1 المائة إلى 11012.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:04 مساءً بتوقيت جرينتش،، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 93.432.

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