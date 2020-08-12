وكيل الخارجية الأمريكية يزور لبنان غدًا

أعلنت السفارة الأمريكية بـ "لبنان"، مساء اليوم الأربعاء، عن زيارة ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، غدًا الخميس للبنان، وسوف يبقا لمدة يومان لتقديم التعازي للشعب اللبناني على ما أصابه جراء انفجار ميناء بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة أكثر من 160 شخص وإصابة الآلاف.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء: أن هيل سيكرر التزام الحكومة الأمريكية بمساعدة اللبنانيين على التعافي من المأساة وإعادة بناء حياتهم.

وأضافت: أن هيل سيؤكد استعداد أميركا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم التزامًا حقيقيًا بأجندة الإصلاح هذه وتعمل وفقًا لها.