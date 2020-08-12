وكيل الخارجية الأمريكية يزور لبنان غدًا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر

أعلنت السفارة الأمريكية بـ "لبنان"، مساء اليوم الأربعاء، عن زيارة ديفيد هيل، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، غدًا الخميس للبنان، وسوف يبقا لمدة يومان لتقديم التعازي للشعب اللبناني على ما أصابه جراء انفجار ميناء بيروت الذي وقع الأسبوع الماضي وأودى بحياة أكثر من 160 شخص وإصابة الآلاف.

 

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها اليوم الأربعاء: أن هيل سيكرر التزام الحكومة الأمريكية بمساعدة اللبنانيين على التعافي من المأساة وإعادة بناء حياتهم.

 

وأضافت: أن هيل سيؤكد استعداد أميركا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتلتزم التزامًا حقيقيًا بأجندة الإصلاح هذه وتعمل وفقًا لها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يطمئن جماهير الأهلي على الحلم الكبير

منذ ساعة و 7 دقيقة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

فريق لا يُقهر.. كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود رمضان صبحي؟

منذ ساعتين

رقم لا يُصدق.. كم كلف رمضان صبحي الأهلي في المباراة الواحدة؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 10 ساعة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

السفارة الأمريكية: لبنان شريك أساسي للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب

السفارة الأمريكية في بيروت: أنشطة حزب الله تهدد استقرار البلاد

السفارة الأمريكية ببيروت: "هيل" سيشدد على قلق أمريكا من أنشطة حزب الله

أمريكا تحذر لبنان من خطورة تأخر تشكيل الحكومة على الاقتصاد

تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بيروت احتجاجا على زيارة بومبيو

لبنان يتسلم 150 مدرعة أمريكية جديدة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

08:57 م

رقم لا يُصدق.. كم كلف رمضان صبحي الأهلي في المباراة الواحدة؟

10:01 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان