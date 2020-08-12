ضبط 27 ألف قطعة مستلزمات "فلاتر مياه" مجهولة المصدر في كفرالشيخ

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ضبطت حملة مشتركة من مديرية التموين بكفر الشيخ وجهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، 27 ألفا و300 قطعة مستلزمات فلاتر مياه مجهولة المصدر ومقلدة داخل محل لتجميع فلاتر المياه بدون ترخيص، بمركز سيدي سالم، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.



جاءت الحملة تحت إشراف وتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وترأسها رجب نايل، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد عبد القوي، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ضمت في عضويتها كلا من رضا صلاح، بالرقابة التموينية، ورؤي العيسوي ومحمد لبيب، بالرقابة التجارية، وسعد أبو إسماعيل، بفرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.



وتمكنت الحملة عن ضبط 27500 قطعة مسلتزمات فلاتر مياه عبارة عن: 1750 شمعة فلتر مجهولة المصدر وبدون بيانات، 15 فبر بون شمع مجهز للصق الاستيكر، 3000 الآف استيكر بعلامات تجارية مقلدة للزق على الفلاتر بعد تجميعها 600 كرتونة فارغة مدون عليها علامات تجارية مزيفة لتعبئة الفلاتر بعد تجميعها، 13 فلتر مجمع وجاهز للبيع، 400 متر خرطوم توصيل مياه للفلاتر، 100حنفيه فلتر، 300 محبس صغير الحجم بدون بيانات نهائيًا لاستخدامه في توصيل الفلاتر، 15 ألف مشترك صينى الصنع لتركيب الفلتر، 6 آلاف فلو صرف بتركيبه على الفلتر،150 شمعة فلتر محطات بدون بيانات وبدون فواتير، داخل محل بدون ترخيص لتجميع فلاتر المياه واستخدامه شمع تنقية مجهول المصدر، بدائرة مركز سيدي سالم.



وجري التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم برقم 12782 لسنة 2020 جنح مركز سيدى سالم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.



كما تمكنت الحملة أيضًا من ضبط 300 كجم آيس كريم، بدون أي بيانات نهائيًا، وذلك داخل مصنع لتصنيع الآيس كريم، بدائرة مركز دسوق، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 2148 لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز دسوق، وتولت النيابة العامة التحقيق.