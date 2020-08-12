بدء فرز الأصوات في انتخابات الشيوخ 2020 في محافظة الدقهلية

كما واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة الدقهلية لليوم الثانى علي التوالى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية تحت اشراف الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية علي فرق الأمان الحيوى البيطرية بجميع مراكز المحافظة.





وأكد وكيل الطب البيطري ان الاجراءات الإحترازية لضمان توفير مناخ صحى خالي من فيروس كورونا بإذن الله حماية للناخبين والقائمين علي العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020.



كما أضاف الدكتور عبد المنعم المنجى أن أعمال التطهير سوف تستمر حتى انتهاء العملية الانتخابية اليوم غدا بعد انسحاب قوات التأمين من اللجان لحماية العاملين بهذه المدارس.



وفى ذات السياق قام فريق الأمان الحيوى بتطهير لجنة فرز الأصوات الانتخابية أمام استاد المنصورة الرياضي

استكمل العاملين بالطب البيطرى ترددهم علي المقرات الانتخابية ما بين تمثيل للمديرية وبين ادلاء بأصواتهم.



وكان تزايد إقبال المشاركين في التصويت على انتخابات الشيوخ 2020، على مستوى كافة لجان الاقتراع.



وحرص كبار السن، بمحافظة الدقهلية على الانتفال والمشاركة بإدلاء أصواتهم.



وكانت أنطلقت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.





ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).





وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.

بدأت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في محافظة الدقهلية في عمليه الفرز للأصوات لمن أدلو بأصواتهم بصناديق الاقتراع.وشهد اللجنة 43 ومقرها مدرسة سيدي ياسين التابعة لخي غرب المنصورة برئلسة المستشار ابراهيم حسن الألفي إقبالا كبيرا، وسط اجراءلت احترازية مكثفة.وقام مستشار اللجنة بتقديم كاغة التسهيلات على المواطنين بتوفير متطلبات العملية الانتخابية وسط فرخة ارتسمت على وجوه الوافدين.وكان تزايد عدد المواطنين من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في محافظة الدقهلية أمام اللجان بعد انكسار درجة الحرارة.وانتظمت سير العمليه الانتخابية بمعظم اللحان وتتم ويط اجراءات أمنية مكثفة واحراءات احترازية.