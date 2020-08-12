أحمد فلوكس: لم أقصد الهجوم على هانى شاكر واعتذرت له أكراماً لقيمته وتاريخه

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قال الفنان أحمد فلوكس، إن الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، قائمة وتاريخ كبير ولم يقصد الهجوم عليه أو الإساءة له عندما انتقد نعى البعض لليوتيوبر مصطفى حفناوى، مشيرًا إلى انه قام بالاعتذار له عقب اتصال الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية به وإخباره بأن أمير الغناء غاضب، وتابع:"اعتذرت على طول..أكرامًا لتاريخه وقامته..وفعلًا أنا ذكرت أسمه ولكن لا أقصده تمامًا".





وأضاف "فلوكس" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يعلم شيء عن اليوتيوبر الراحل، وأن كثيرًا ممن نعوه لا يعلمون شيء عنه، وتابع:" الشخص الشاب الذى توفى أنا معرفهوش..والناس اللى طلعت واتكلمت متعرفهوش ولا تعرف قصته".



هذا وعلق الفنان أحمد فلوكس، على تصريحات نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر ضده في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر شاشة "الأولى المصرية".



وكتب أحمد فلوكس، منشورًا، عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "أنا مش هرد علي كلام استاذ هاني شاكر.. لأنه قامة كبيرة ولايمكن أبدا أقول كلمه بعد كلامه".





وأضاف: "أنا وجهة نظري كانت واضحة حتي لو اضايق فله الحق وله كل الحب"، كما أكد "أرفض نهائيًا الظهور في برنامج وائل الإبراشي للرد علي كلام نقيب الموسيقين".



وتابع: "الموضوع بالنسبالي اتقفل وقدمت اعتذار والاستاذ الكبير يقول ما يحلو له وعلينا الصمت وعدم الرد فلا كلام بعد الكبير سواء الدكتور اخي الاكبر تالدكتور أشرف ذكةي او أخونا الاكبر قيمة ومقامًا ونجومي وتاريخ الاستاذ هاني شاكر..الموضوع اتقفل وخلص.. شكرا".

