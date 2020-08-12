مؤشرات أولية بالمنيا.. حصول القائمة الوطنية على ١٤٥ صوتًا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
أظهرت مؤشرات الفرز الأولية داخل اللجنة رقم 6 ومقرها مدرسة الفريق صفي الدين أبو شناف الثانوية العسكرية للبنين بمدينة المنيا حصول القائمة الوطنية علي ١٤٥ صوتًا.

كما أظهرت المؤشرات أن ١٨٥ ناخبًا أدلوا بأصواتهم من إجمالي 3554 عدد الناخبين باللجنة، وأظهرت النتائج ان عدد الأصوات الباطلة ٢٣ وعدد ٢٧ ناخبا ابطلوا أصواتهم بعبارة لا انتخب.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا، برئاسة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اعلنت عن انتهاء التصويت بجميع اللجان وبدء أعمال الفرز، في لجان انتخابات مجلس الشيوخ البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، لاستقبال ( 3 مليون و468 ألف و575 ) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد محافظ المنيا على أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أية مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية خلال يومي الانتخابات، حيث سارت العملية الانتخابية بانتظام على مستوى جميع اللجان والمقار الانتخابية.

كان محافظ المنيا قد تفقد، مساء اليوم الأربعاء، مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد المنيا الجامعي، وذلك لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بأعمال الفرز والتجميع، والتي بدأت بعد اغلاق اللجان مع الساعة التاسعة مساء اليوم.

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