ضياء رشوان: نتائج انتخابات مجلس الشيوخ ستكون غير مسبوقة (فيديو)
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:43 م
أمنية فوزي
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن كل وسائل الإعلام العالمية أكدت على قوة الإجراءات الأمنية والوقائية في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أنه ربما تتطور صلاحيات مجلس الشيوخ مع مرور الوقت ويضاف إليه مهام جديدة.
وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على قناة «صدى البلد»، أن هناك 564 مراقب أجنبي لانتخابات مجلس الشيوخ يمثلون 163 مؤسسة إعلامية، ولم يتم منع أي صحفي أجنبي أو مراسل من دخول اللجان على الإطلاق.
واستكمل نقيب الصحفيين، أنه تم تشكيل غرفتين لمتابعة الانتخابات في نقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تلقت 22 شكوى في انتخابات الشيوخ وتم حلها.
وواصل أنه سيكون هناك ارتفاعًا في نسبة التصويت في مجلس الشيوخ على عكس الانتخابات الماضية، وستكون هذه المرة نسبة المشاركة ستكون غير مسبوقة منذ لحظة إنشاء مجلس الشورى في الثمانينات.
وأضاف أن النظام الفردي شجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد يدل على قوة الدولة المصرية، لاسيما وأن المواطنين شاركوا بكثافة على الرغم من الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، مشيرًا إلى انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون أكثر قوة ومنافسة.
ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ
وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.
ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.
وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.
ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.
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