ضياء رشوان: نتائج انتخابات مجلس الشيوخ ستكون غير مسبوقة (فيديو)

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن كل وسائل الإعلام العالمية أكدت على قوة الإجراءات الأمنية والوقائية في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أنه ربما تتطور صلاحيات مجلس الشيوخ مع مرور الوقت ويضاف إليه مهام جديدة.





وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على قناة «صدى البلد»، أن هناك 564 مراقب أجنبي لانتخابات مجلس الشيوخ يمثلون 163 مؤسسة إعلامية، ولم يتم منع أي صحفي أجنبي أو مراسل من دخول اللجان على الإطلاق.





واستكمل نقيب الصحفيين، أنه تم تشكيل غرفتين لمتابعة الانتخابات في نقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات تلقت 22 شكوى في انتخابات الشيوخ وتم حلها.





وواصل أنه سيكون هناك ارتفاعًا في نسبة التصويت في مجلس الشيوخ على عكس الانتخابات الماضية، وستكون هذه المرة نسبة المشاركة ستكون غير مسبوقة منذ لحظة إنشاء مجلس الشورى في الثمانينات.





وأضاف أن النظام الفردي شجع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، وإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد يدل على قوة الدولة المصرية، لاسيما وأن المواطنين شاركوا بكثافة على الرغم من الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، مشيرًا إلى انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون أكثر قوة ومنافسة.











