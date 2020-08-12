أحمد موسى يرد على أكاذيب إعلام الإرهاب: "الانتخابات على الهواء" (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل لجنة يتواجد فيها مندوب عن المرشحين، مشيرًا إلى أنه ليس هناك من يجرؤ على استبدال الصناديق، ولا يستطع أحد تحمل هذه المسئولية الصعبة أمام الملايين من المصريين وأمام الله، بتغيير إرادة الناخبين.



وأضاف موسى، خلال التغطية الخاصة لانتخابات مجلس الشيوخ على قناة «صدى البلد»، أنه لا يجرؤ أحد على تزوير أو استبدال الصناديق، وتغيير إرادة الملايين، الذين شاركوا بكامل إرادتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، على مدار يومين منذ صباح الثلاثاء وحتى التاسعة مساء اليوم الأربعاء.



وواصل موسى، مشيدًا بالمسئولين عن إجراء الانتخابات داخل اللجان من قضاة وغيرهم، مؤكدًا أنهم يقومون بدور كبير منذ أمس وحتى الآن، مؤكدًا أن الانتخابات تتمتع بشفافية، وأنها تذاع على الهواء مباشرة.



واختتم أن جماعة الإخوان الإرهابية «كاذبون» اعتادوا ترويج الشائعات بشكل غريب وغير مبرر، والحرب التي يقومون بها ليست حرب أسلحة على الإطلاق وإنما عبارة عن كذب وشائعات لا أساس لها من الصحة.







ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ



وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.



ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.



وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.