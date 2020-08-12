أوبلاك قبل مواجهة لايبزيج: الفريقان لديهما فرصة للتأهل

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
يستعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لمواجهة فريق لايبزيج الألماني، مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لدور الثمانية في دوري الأبطال، بعدما أطاح بفريق ليفربول الإنجليزي (حامل اللقب) في دور الستة عشر، قبل تعليق منافسات البطولة لمدة خمسة أشهر تقريبا بسبب فيروس كورونا.

ويلتقي أتلتيكو، وصيف بطل المسابقة ثلاث مرات، مع لايبزج غدا الخميس في الدورة المصغرة للبطولة المقامة في لشبونة، حيث تجرى مباريات دوري الثمانية وقبل النهائي من مواجهات فاصلة بدلا من إقامتها بنظام مباراتي الذهاب والإياب، كما كان مقررا من قبل.

ووصل أتلتيكو إلى البرتغال متأخرا عن موعده الأصلي بـ24 ساعة، بعدما ثبت إصابة لاعبيه آنخيل كوريا والكرواتي شيمي فرساليكو بفيروس كورونا، ليتم استبعادهما من الفريق.

وقال السلوفيني يان أوبلاك، قائد أتلتيكو وحارس مرماه، في مؤتمر صحفي افتراضي اليوم الأربعاء "كان الأمر غريبا ومرهقا ، لكن مثل هذه الأشياء تحدث في هذه الأوقات. شعرنا بالتوتر نسبيا قبل الاختبار الثاني. لكننا بخير ولن يؤثر ذلك علينا غدا".

وأكد أوبلاك "إنه وضع غريب. نحن هنا لنلعب مباراة ونبذل قصارى جهدنا. نحن محترفون ونعرف ما يحدث".

من جانبه، وصف سيميوني لاعبيه كوريا وفرساليكو بـ"لاعبين مهمين عزيزين على قلوبنا".

وأكد المدرب الأرجنتيني "يتعين علينا التكيف مع هذا الوضع والاستفادة من الخيارات المتوفرة لدينا".

في غضون ذلك ، لم يرغب أوبلاك في الإسهاب كثيرا في الحديث عن الشكل الذي سيظهر به أتلتيكو في المباراة، أو دور الفريق كمنافس على اللقب.

وكشف أوبلاك "لا أحد يعرف الشكل الذي سنظهر به. لا يهم إن كنا نمتلك خبرة. يمكن أن يكون لديك يوم جيد أو يوم سيء. الفريقان لديهما فرصة للتأهل".

وتابع "من الغريب أننا حصلنا على التصنيف الأفضل للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا). لا أرى أن هناك فريقا يمتلك الحظوظ الأوفر للفوز بمواجهة فاصلة، لذا يمكن أن تحدث أشياء كثيرة ويريد الجميع الصعود".

وشدد أوبلاك "ينبغي أن تلعب بخطة . إذا أظهرت شخصية معينة في الملعب فإن لديك فرصة أكبر للفوز".

ولم يرغب سيميوني أيضا في التكهن، وشدد على أنه "يتعين أن تفوز للبقاء في البطولة"، وقال إن الفوز الشهير على ملعب (أنفيلد) على ليفربول في مارس الماضي هو أمر من الماضي.

وأكد سيميوني "مرت شهور عديدة. كان هناك حماس كبير لكن الوباء حل بعد ذلك. كانت لحظة تاريخية لكنها تستمر الآن غدا".

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