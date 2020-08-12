السعيد يغرد في القمة.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل انطلاق الجولة الـ19

يعتلي عبد الله السعيد نجم بيراميدز صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، بعدما سجل "هاتريك" في شباك فريق طنطا في مباراة الجولة الثامنة عشر، ورفع رصيد أهدافه لـ16 هدفا بالبطولة المحلية هذا الموسم.





ويتفوق نجم بيراميدز على مهاجم الأهلي المعار لفريق إنبي محمد شريف صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 9 أهداف، بينما يحتل التونسي سيف الدين الجزيري المركز الثالث بالقائمة برصيد 7 أهداف.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة التاسعة عشر من البطولة والتي تنطلق غدا الخميس:-





1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفا

2- محمد شريف (انبي) 9 أهداف

3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 7 أهداف

4- وليد سليمان (الأهلي) 6 أهداف

5- حسام حسن (سموحة) 6 أهداف

6- جونيور أجايي (الأهلي) 5 أهداف

7- محمود علاء (الزمالك) 5 أهداف

8- مصطفي محمد (الزمالك) 5 أهداف

9- أحمد زيزو (الزمالك) 5 أهداف

10- حسين الشحات (الأهلي) 5 أهداف





ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 52 نقطة، بينما يتساوي بيراميدز مع الزمالك برصيد 35 نقطة لكل منهما، ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 33 نقطة.