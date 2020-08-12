الإبراشي: المرأة المصرية حطمت صورة الكسل الانتخابي

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن مشاركة المرأة المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ، كان واضحًا وبارزًا، الأمر الذى سيجعلها تحطم أرث الكسل الانتخابى القديم الذى اعتاد عليه المصريين، في الاستحقاقات السياسية، مشيدًا بمشاركة المرأة المصرية التي كان لها دور كبير وحيوى منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.





وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه رغم المتاعب والمشقة التي تتكبدها السيدات الكبيرات في السن، إلا إنهن حرصًا على النزول والإدلاء بأصواتهم في صورة مشرفة وهن ملتزمات بالإجراءات الصحية والطبية، وتابع:"السيدات في صدارة المشهد كما اعتدنا".





ولفت "الإبراشى"، إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة خاصة وأن الفلسفة الجديدة التي سيعمل على أساسها مجلس الشيوخ، ستتمثل في أن يكون معمل مختبر للأبحاث والدراسات لكافة مشاكل المجتمع التي لم يتم التوصل إلى حل لها على مدى العقود الماضية.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، وبدء عمليات الفرز في داخل اللجان.





ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ





وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.





وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



