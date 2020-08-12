بعد رحيله عن الأهلي.. كشف حساب رمضان صبحي داخل القلعة الحمراء (أرقام وبطولات)

أعلن النادي الأهلي التراجع بشكل رسمي عن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وذلك بعد رفض اللاعب الاستمرار مع القلعة الحمراء وطلب الانتقال لصفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء أبلغت مسئولي هيدرسفيلد بالموافقة على دفع 3مليون و250 ألف إسترليني لضم رمضان صبحي، ولكن اللاعب رفض الاستمرار مع القلعة الحمراء وطلب الانتقال لنادي بيراميدز.





وأكدت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز سوف يعلن خلال الساعات القادمة تعاقده بشكل رسمي مع رمضان صبحي ليمثل الفريق السماوي بداية من الموسم المقبل.





ماذا قدم رمضان صبحي مع النادي الأهلي؟

بدأ رمضان صبحي مسيرته الكروية ضمن صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء عام 2014، واستمر مع الفريق حتي 2016، قبل انتقاله لنادي ستوك سيتي، ومنه لهيدرسفيلد تاون، ثم عاد للقلعة الحمراء معارا في يناير 2019 واستمر مع الفريق حتي الآن بعد تجديد اعارته الصيف الماضي.





لعب رمضان صبحي 124 مباراة بقميص الأهلي (82 مباراة بالدوري الممتاز – 31 بالبطولات الإفريقية – 8 بكأس مصر – 3 بكأس السوبر المصري)، سجل 24 هدفًا، وصنع أكثر من 21 هدفًا مع الفريق الأحمر.





انضم رمضان لصفوف النادي الأهلي معارًا من هيدرسفيلد تاون لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف استرليني، قبل تجديد اعارته لمدة موسم مقابل مليون و600 ألف استرليني، وخاض مع الفريق خلال فترة اعارته 36 مباراة، وسجل 7 أهداف وصنع 6 أهداف أخري.



