وائل الإبراشي: افتتاح مركز طبي بجنوب السودان يعكس دور مصر الحيوى بدول المنطقة

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الوفد المصري رفيع المستوى الذى زار جنوب السودان اليوم، من أجل افتتاح المركز الطبي المصرى الجديد، يعكس دور مصر الحيوى دائمًا مع كافة الدول، خاصة وأن هناك علاقات وثيقة جدًا بين الجانبين المصرى وجنوب السودان، وتابع:" عندما تكون هناك دولة بها أزمة تجد مصر دائمًا تمد يد العون على الفور، وذلك من منطلق التعاون بين الشعوب".





وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الأولوية في التعاون بين الشعوب الآن أصبح التعاون الطبي الصحى، نظرًا للمرحلة التي يمر بها العالم في ظل جائحة فيروس كورونا.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساء مع السماح لأخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، وبدء عمليات الفرز في داخل اللجان.



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وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.



ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.



وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.





