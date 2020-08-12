أسماء جلال في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة أسماء جلال، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت أسماء جلال، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، اعتمدت فيها على إطلالة بيضاء جذابة، حيث ارتدت فستان أبيض، واعتمدت على مكياج جريء أظهر ملامحها.


يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مسلسل لعبة النسيان من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.


كما إنها تواصل تصوير الموسم الجديد من حكايات بنات، وهو من بطولتها هى وأسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، حازم إيهاب، أحمد كرارة وغيرهم من النجوم الشابة.

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 18 ساعة

رقم لا يُصدق.. كم كلف رمضان صبحي الأهلي في المباراة الواحدة؟

منذ ساعة و 9 دقيقة

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فريق لا يُقهر.. كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود رمضان صبحي؟

منذ ساعتين

الخطيب يطمئن جماهير الأهلي على الحلم الكبير

منذ ساعة و 8 دقيقة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

08:57 م

رقم لا يُصدق.. كم كلف رمضان صبحي الأهلي في المباراة الواحدة؟

10:01 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان