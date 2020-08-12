أسماء جلال في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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تحرص الفنانة أسماء جلال، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت أسماء جلال، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، اعتمدت فيها على إطلالة بيضاء جذابة، حيث ارتدت فستان أبيض، واعتمدت على مكياج جريء أظهر ملامحها.





يذكر أن آخر أعمال أسماء جلال مسلسل لعبة النسيان من بطولة الفنانة دينا الشربيني وأحمد داود وعلي قاسم وانجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي ومعالجة للسيناريست تامر حبيب.





كما إنها تواصل تصوير الموسم الجديد من حكايات بنات، وهو من بطولتها هى وأسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، حازم إيهاب، أحمد كرارة وغيرهم من النجوم الشابة.