بالأرقام.. أبرز 5 محطات في مسيرة رمضان صبحي قبل الانضمام لبيراميدز

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن الموقف النهائي للنادي من شراء اللاعب رمضان صبحي، الذي انتهت إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.





وأكد مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء أرسلت موافقة مكتوبة لنادي هيدرسفيلد الإنجليزي على الشروط المالية للنادي بخصوص الحصول على 3 مليون و250 ألف جنيه استرليني لإتمام انتقال رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي





وأوضح أنه بعد وصول موافقة النادي الإنجليزي على انتقال رمضان صبحي للأهلي، طلب اللاعب بالتنسيق مع وكيل أعماله نادر شوقي، إرجاء إتمام انتقاله للقلعة الحمراء لمدة يومين، لأنه تلقى عروضًا من أندية أخرى ويحتاج مهلة للتفكير، قبل أن يبلغه اللاعب برغبته في الانتقال لبيراميدز.





ماذا قدم رمضان صبحي خلال مشواره الكروي؟

- الأهلي:

بدأ رمضان صبحي مشواره مع الفريق الأول بالنادي الأهلي عام 2014 وسرعان ما لفت إليه الأنظار بفضل موهبته الكروية الرائعة ومهاراته الفنية الهائلة، واستمر مع الفريق حتي 2016، قبل انتقاله لنادي ستوك سيتي، ومنه لهيدرسفيلد تاون، ثم عاد للقلعة الحمراء معارا في يناير 2019 واستمر مع الفريق حتي الآن بعد تجديد اعارته الصيف الماضي.





خاض رمضان 124 مباراة بقميص الأهلي (82 مباراة بالدوري الممتاز – 31 بالبطولات الإفريقية – 8 بكأس مصر – 3 بكأس السوبر المصري)، سجل 24 هدفًا، وصنع أكثر من 21 هدفًا مع الفريق الأهلاوي، وتوج مع الفريق بـ7 بطولات (3 دوري ممتاز – 3 كأس السوبر المحلي – 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية).





- ستوك سيتي:

انتقل رمضان لصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي عام 2016 قادما من النادي الأهلي، واستمر معه حتي 2018، حيث خاض مع فريق الشباب بالنادي مباراتين وسجل هدف، بينما شارك في 46 مباراة مع الفريق الأول وسجل 3 أهداف وصنع مثلها، وحصل على 4 انذارات.





- هيدرسفيلد تاون:

حصل نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي على خدمات رمضان صبحي عام 2018 قادما من ستوك سيتي، وخاض مع الفريق 4 مباريات، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ليقرر الرحيل على سبيل الإعارة للحصول على فرصة المشاركة وعاد للنادي الأهلي.





- المنتخب الأولمبي:

لعب رمضان صبحي ضمن صفوف المنتخب الأولمبي، وخاض مع الفراعنة الصغار 15 مباراة (8 رسمية – 7 ودية)، سجل 7 أهداف، وصنع 4 أهداف، وحصل على 4 بطاقات صفراء، وتوج مع المنتخب بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2022).





- منتخب مصر الأول:

انضم رمضان لمنتخب مصر الأول عام 2015 تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، وخاض مع الفراعنة 28 مباراة، وسجل هدف وحيد، وصنع هدف آخر، وحصل على انذار وحيد، وشارك مع المنتخب في كأس العالم 2018، وحصل مع المنتخب على "وصافة" أمم إفريقيا 2017 بالجابون.