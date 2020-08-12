إنجى المقدم تنعى وفاة الراحل سناء شافع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نعت الفنانة إنجى، المقدم وفاة الفنان سناء شافع وذلك من خلال مشاركة صورة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت إنجى المقدم، تعليقا على الصورة قائله: "كان راجل جميل وأستاذ الله يرحمه إن لله وإن إليه راجعون.. الفاتحة".


يذكر أن الفنان سناء شافع توفى عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية عقب معاناته مع المرض وتدهور حالته الصحية وذلك عن عمر ناهز الـ77 عاما.

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