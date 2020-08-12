موعد مباراة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يستضيف ملعب الملك فهد الدولي، مباراة نارية تجمع بين فريق النصر ونظيره الوحدة، مساء يوم السبت الموافق 10 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

واستعاد العالمي نغمة الانتصارات؛ بعظما حقق فوزا ثمينا على فريق أبها، بهدفين نظيفين، أحرزهما الثنائي عبدالرزاق حمدالله وأحمد موسى في الدقيقتين 58، و62، في الجولة الماضية، وذلك بعد أيام قليلة من الهزيمة القاسية التي تعرض لها في ديربي الرياض أمام غريمه الأزلي الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدف.

فيما يسعى الوحدة إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعدما سقط في فخ التعادل النظيف أمام الرائد، في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يتواجه الفريقان في تمام الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسين دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسين دقيقة دقائق بتوقيت الإمارات، والساعة الخامسة وخمسين دقيقة مساءً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي.

ويتواجد النصر في المركز الثاني من دوري المحتؤفين برصيد 48 نقطة، حصدهم من 24 مباراة، حقق الفوز في 14 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 4 مواجهات، فيما يأتي الوحدة في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، جمعهم من 24 مواجهة، فاز في 13 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة، وهزم في 10 مباريات.

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