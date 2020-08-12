بإطلالات مختلفة.. لطيفة تطالب الجمهور باختيار أفضل إطلالة لها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة لطيفة، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت لطيفة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، ثلاث صور لها، بإطلالات مختلفة، وعلقت قائلة"حبايبي قولولي اكتر لوك حبيتوه من جلسة تصوير ella arabia".


يذكر أن آخر أعمال لطيفة هي أغنية "أمي" التي صورتها على شكل فيديو كليب، وطرحتها عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد سامي ورامي جمال الدين، ألحان وتوزيع إسلام صبري، والكليب من إخراج أحمد جمال.

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