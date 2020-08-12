ساوثهامبتون يتعاقد مع مدافع بلد الوليد

تعاقد ساوثهامبتون الإنجليزي المدافع الغاني محمد ساليسو لاعب فريق بلد الوليد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة مدتها أربعة أعوام.





وبات ساليسو صاحب الـ21 عامًا اللاعب الثاني الذي ينضم لساوثهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وجذب ساليسو اهتمام العديد من الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، بعد تألقه مع بلد الوليد، الذي انضم لصفوفه عام 2017، حيث لعب أولا مع فريق الشباب بالنادي الإسباني، قبل أن يتقدم سريعا ويصبح عنصرا رئيسيا في الفريق الأول.





وقال النمساوي رالف هاسنهوتل مدرب ساوثهامبتون لموقع النادي على الإنترنت "هذا التعاقد مهم للغاية بالنسبة لنا. محمد لاعب مناسب لنا تماما. إنه يمتلك جميع الصفات اللازمة للانسجام والمساعدة مع باقي زملائه في الفريق بمجرد أن يكون على دراية بطريقة لعبنا".





وأضاف هاسنهوتل "يعجبني ما رأيته من ساليسو حتى الآن في مبارياته مع بلد الوليد. إنه قوي دفاعيا وهادئا مع الكرة وهو أمر مهم في فريقنا ، كما يمتاز بسرعة جيدة أيضا".





وأوضح مدرب ساوثهامبتون "أعتقد أنه سوف ينسجم بشكل جيد معنا وسيكون هذا مكانا جيدا بالنسبة له لتطوير مستواه بشكل أكبر. لدينا بعض المدافعين الجيدين هنا وسيكون ساليسو خيارا قويا آخر بالنسبة لنا".





من جانبه، قال ساليسو لموقع النادي الإنجليزي الألكتروني الرسمي "إنه شعور جيد للغاية أن تكون لاعبا في ساوثهامبتون. أنا سعيد جدا لكوني جزءا من النادي وأتطلع لبدء مشواري هنا".





وأشار اللاعب الغاني "ساوثهامبتون ناد له تاريخ غني جدا في تطوير اللاعبين الشباب، لذا فهو خيار جيد للغاية بالنسبة لي لتطوير مهاراتي وتعلم الكثير كلاعب شاب".





يذكر أن ساوثهامبتون احتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي خلال الموسم المنصرم برصيد 52 نقطة، حيث حقق 15 فوزا وسبعة تعادلات و16 خسارة.



