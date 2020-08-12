التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

فجر مسئولو النادي الأهلي مفاجأة مدوية، بعدما أعلنوا رفض رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار للشياطين الحمر الاستمرار مع الفريق.

 

وأكد مسئولو الأهلي في بيان رسمي، أن رمضان صبحي أبلغهم برغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي.

 

وكشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل راتب رمضان صبحي، الذي سيتقاضاه مع بيراميدز الذي اقترب بشدة من التوقيع له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأشارت التقارير، إلى أن رمضان صبحي اتفق مع إدارة نادي بيراميدز على الحصول على 33 مليون جنيه مصري في الموسم، خلال تواجده مع الفريق السماوي.

 

وأوضحت التقارير، أن العقد سيكون لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل.

 

وكان رمضان صبحي معارا من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى النادي الاهلي، وانتهت الإعارة في 30 يونيو الماضي، وفقا للعقد المبرم بين الأهلي والنادي الإنجليزي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة رمضان صبحي تفاصيل انتقال رمضان صبحي لبيراميدز الفجر الأهلي

أخبار تهمك

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 22 دقيقة

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

السيسى يوجه وزيرة الصحة بتقديم الدعم الطبي لجنوب السودان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بعد رحيله إلى بيراميدز.. تعرف على كل ما قدمه رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

فريق لا يُقهر.. كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود رمضان صبحي؟

منذ أقل من نصف ساعة

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ 39 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 16 ساعة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

مليون دولار تفصل رمضان صبحي عن البقاء بالأهلي

عاجل.. أول ضحايا أفشة في الأهلي

عاجل - بشرة سارة لجماهير الأهلي

أهم أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 21 - 4 - 2020

بيراميدز ينافس الأهلي في صفقة مدوية

أخر تطورات صفقة رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

08:57 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

08:30 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان