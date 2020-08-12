التفاصيل الكاملة.. كواليس صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

فجر مسئولو النادي الأهلي مفاجأة مدوية، بعدما أعلنوا رفض رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار للشياطين الحمر الاستمرار مع الفريق.

وأكد مسئولو الأهلي في بيان رسمي، أن رمضان صبحي أبلغهم برغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي.

وكشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل راتب رمضان صبحي، الذي سيتقاضاه مع بيراميدز الذي اقترب بشدة من التوقيع له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير، إلى أن رمضان صبحي اتفق مع إدارة نادي بيراميدز على الحصول على 33 مليون جنيه مصري في الموسم، خلال تواجده مع الفريق السماوي.

وأوضحت التقارير، أن العقد سيكون لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم المقبل.

وكان رمضان صبحي معارا من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى النادي الاهلي، وانتهت الإعارة في 30 يونيو الماضي، وفقا للعقد المبرم بين الأهلي والنادي الإنجليزي.