الخطيب في افتتاح ملعب الأهلي: هذه هي البداية.. ولن ننسى الحلم الأكبر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي

عبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، عن سعادته بافتتاح استاد الأهلي بمدينة السلام، مساء اليوم، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا،  خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.

 

وقال الكابتن الخطيب، في كلمته خلال حفل الافتتاح:

«الحقيقة أنا سعيد إني موجود معاكم للمرة التانية في فترة قصيرة.. فمنذ أسبوعين كنا بنفتتح قناة الأهلي بعد التطوير.. واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، بنبدأ مشوار الحلم اللي بينتظره كل الأهلاوية، وده مجرد بداية، ولن تنسينا حلمنا الأكبر ببناء استاد الأهلي الذي يمتلكه النادي».

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