بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
آيات عامر
انطلقت أمس الثلاثاء، إنتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

وتقام انتخابات مجلس الشيوخ علي مرحلة واحدة وقد أقرت اللجنة العليا للانتخابات موعد إنتخابات مجلس الشيوخ علي مدار يومي 11،12 من شهر أغسطس الجاري.

وتستعرض "الفجر" خلال هذا التقرير أبرز المشاهد التي لخصت سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ في محيط لجان شبرا مصر.

يأتي في المشهد الأول العملية التنظيمية التي قامت عليها الإنتخابات والتي قام بها رحال الشرطة علي مدار يومين في مشهد يبرز حب وتعاطف رجالنا في الداخلية

وفي مشهد متكرر دائما ويعكس حب الوطن والحرص علي تقديم كل ما يجعل مشهد مصر دائما في المقدمة أمام العالم يأتي كبار السن الحصان الرابح في كل إنتخابات

تعتد المرأة المصرية نموذج مشرف يحتذي به في العالم لما تقدمه دائما وتقف بجانب بلدها في كل مواقف فكانت في أوائل صفوف الناخبين

ما قدمه شباب الأحزاب علي مدار يومين يعكس قيمة الشباب المصري وما قدموه من مساعدات للمواطنين من كبار السن والشباب والسيدات والحرص علي إجراءات التعقيم بالكحول والجيل واعطاء الكمامات

الهلال الاحمر المصري السلاح الأمن الذي يتواجد دائما في كل المواقف والحرص الدائم منه علي ارسال وفود وفرق لتعقيم وتطهير اللجان في كل المدارس علي مستوي الجمهورية

الأغاني الوطنية التي تعكس طابع وطني أصيل ولا تخلو اي إنتخابات من وجودها في كل اللجان والمدارس وسط فرحة ورقص الأطفال والشباب والكبار في صورة تعبيرية تعكس حب كل مواطن مصري لبلده.
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية
بعد إغلاق باب التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. ننشر أبرز لقطات العملية الانتخابية

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