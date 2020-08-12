عاجل.. وفاة مواطن أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:26 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
لقي المواطن يدعى "يوسف.ال" ٥٦ سنة والمقيم بقرية شبرابيل بمركز السنطة في محافظة الغربية مصرعة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء الإدلتء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وتحرر محضر بالواقعة ونقلت الجثة إلى المستشفى وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.


وكانت المحافظة أعلنت الانتهاء من تجهيز ٨ مراكزً و٦٩٤ مقرًا انتخابيًا و٨٠٤ لجنة فرعية بإجمالي ٣٢٧ ألف ٣٥٠ مواطن.

وانطلق امس الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية، ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد.

وتعلن النتيجة العامة وتنشر بالجريدة الرسمية يوم 19 أغسطس الجاري.

أخبار تهمك

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فريق لا يُقهر.. كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود رمضان صبحي؟

منذ 38 دقيقة

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 16 ساعة

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ أقل من ساعة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

بعد رحيله إلى بيراميدز.. تعرف على كل ما قدمه رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

السيسى يوجه وزيرة الصحة بتقديم الدعم الطبي لجنوب السودان

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

08:57 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

08:30 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان