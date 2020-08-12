عاجل.. وفاة مواطن أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالغربية

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لقي المواطن يدعى "يوسف.ال" ٥٦ سنة والمقيم بقرية شبرابيل بمركز السنطة في محافظة الغربية مصرعة إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء الإدلتء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.



وتحرر محضر بالواقعة ونقلت الجثة إلى المستشفى وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.





وكانت المحافظة أعلنت الانتهاء من تجهيز ٨ مراكزً و٦٩٤ مقرًا انتخابيًا و٨٠٤ لجنة فرعية بإجمالي ٣٢٧ ألف ٣٥٠ مواطن.



وانطلق امس الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14 ألف لجنة فرعية، ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17 ألف قاض بمعاونة نحو 120 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لاختيار 300 نائب بواقع 100 للقائمة و100 بالنظام الفردي، ويعين رئيس الجمهورية 100 عضو، ولاتقل نسبة تمثيل المرأة في المجلس عن 10 % من المقاعد.



وتعلن النتيجة العامة وتنشر بالجريدة الرسمية يوم 19 أغسطس الجاري.