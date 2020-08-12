التعادل يحسم موقعة البنزرتي والنجم الساحلي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق موقعة فريقي النجم الساحلي والبنزرتي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري التونسي لكرة القدم.





وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن تعادل الأفريقي مع مضيفه شبيبة القيروان 1 / 1، فيما تغلب نجم المتلوي 2 / 1 على ضيفه هلال الشابة، واتحاد تطاوين على ضيفه الملعب التونسي بالنتيجة ذاتها.





وبقي النجم في المركز الرابع بترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، فيما ارتفع رصيد البنزرتي إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).





وتقدم البنزرتي بهدفين حملا توقيع شهاب بن فرج وزياد العونلي في الدقيقتين 26 و28، قبل أن يحرز بن فرج هدفا عكسيا لمصلحة النجم الساحلي في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم البنزرتي 2 / 1.





وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث كثف النجم هجماته، بحثا عن هدف التعادل، الذي جاء عبر لاعبه الشاب علي سوما في الدقيقة 60.





وأنهى البنزرتي المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد محترفه الكاميروني أبولينار كاك في الدقيقة 90.





وعاد الإفريقي لنزيف النقاط، بعد تعادله 1 / 1 مع مضيفه شبيبة القيروان.





وظل الإفريقي في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، فيما ارتفع رصيد شبيبة القيروان إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.





وتقدم الشبيبة بهدف مبكر عن طريق لمجد عامر في الدقيقة التاسعة، لكن سرعان ما أحرز الأفريقي هدف التعادل عبر لاعبه باسيرو كومباوري في الدقيقة 11.





وودع نجم المتلوي قاع الترتيب، بعدما حقق فوزه الثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة، بتغلبه 2 / 1 على ضيفه هلال الشابة.





وارتفع رصيد نجم المتلوي إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد هلال الشابة، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، عند 21 نقطة في المركز التاسع.





عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.





وتقمص أمين عباس دور البطولة في الشوط الثاني، بعدما أحرز هدفين لنجم المتلوي في الدقيقتين 52 و67، فيما أشعل هلال الشابة المباراة من جديد، عقب تسجيل فادي الفالحي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70.





وحاول هلال الشابة خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة، غير أن محاولاته باءت جميعها بالفشل، ليتكبد خسارته العاشرة في المسابقة هذا الموسم، مقابل ستة انتصارات وثلاثة تعادلات.





وواصل الملعب التونسي ترنحه في البطولة، عقب تلقيه هزيمته الخامسة على التوالي، إثر خسارته 1 / 2 أمام مضيفه اتحاد تطاوين.





وتوقف رصيد الملعب التونسي عند 27 نقطة في المركز السابع، في حين ارتفع رصيد اتحاد تطاوين، الذي عاد لطريق الانتصارات بعد غياب ثلاث مراحل، إلى 17 نقطة في المركز العاشر.





وافتتح محمد علي بن عبدالسلام التسجيل لاتحاد تطاوين في الدقيقة 18، ثم أضاف هيثم المحمدي الهدف الثاني في الدقيقة 57، فيما أحرز المحترف النيجيري أليمي سيكيرو هدف الملعب الوحيد في الدقيقة 64.



