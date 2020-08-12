10 مشاهد من اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:22 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أغلقت لجان انتخابات مجلس الشيوخ الجولة الأولي أبوابها منذ قليل، وقد شهدت الانتخابات العديد من الأحداث لافته للأنظار.

وترصد "الفجر" في السطور التالية في إنتخابات مجلس الشيوخ:

عدم التعقيم:
أعلن المستشار محمد الجالي بأحد اللجان الفرعية للجنة مدرسة التوفيقية بشبرا مصر، عن رفضه لقيام الهلال الأحمر بتعقيم اللجنة لعدم تواجدهم خلال فترة الراحة من الساعة الثالثة وحتي الرابعة عصرا، بجانب عدم تواجدهم للتعقيم في أول أيام إنتخابات مجلس الشيوخ.

كبار السن:
حرص رجل وسيدة من كبار السن، على الإدلاء بصوتهما في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدرسة العقاد بالمطرية، وذلك لحث المواطنين علي المشاركة السياسية.

وزير التربية والتعليم:
شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ داخل لجنته الانتخابية بكلية الطفولة المبكرة بشارع التحرير بالدقي.

مسيرة انتخابية:
نظم بعض داعمي المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، مسيرة انتخابية تجوب شوارع وسط البلد، وذلك لتشجيع المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الدستوري، حاملين لافتات بعبارات "انزل شارك.. صوتك أمانة"، رافعين علم مصر. 

تكثيف المتطوعين:
كشفت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، عن انتشار الشباب المتطوعين على جميع اللجان الانتخابية في جميع المحافظات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وتهدف اليتنظيم العملية الانتخابية من حيث مساعدة الناخبين قبل دخول مقار اللجان الانتخابية، وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد في المسافات بينهم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

إقبال المواطنين:
توافد المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك باتباع إجراءات الوقاية الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظا على صحتهم وسلامتهم. 

لا شكاوي:
أكدت هيئة الاستعلامات للهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية الانتخابات تمت بطريقة سليمة وأمنه، ولم تتلقي أي شكاوي خلال اليوم الثاني للعملية الانتخابية.

قياس الحرارة وارتداء الكمامة:
شهدت لجان الانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني، إلتزام المواطنين بارتداء الكمامة، كما حرصوا علي قياس درجة الحرارة قبل الدخول لاداء بأصواتهم.

مظاهر احتفال:
عبر المصريون عن فرحتهم باتخاذ تلك الخطوة المشاركه في الحياة السياسية، حيث قاموا بتقديم وصلات الرقص والاغاني امانى بعض لجان الانتخابية.

نقل المواطنين بالمجان:
انتشرت في اليوم الثاني للانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية سيارات تقل المواطنين لتوصيلهم لمقار اللجان بالمجان، وكذلك اللافتات التي تدعو للمرشحين والقائمة الواحدة الموجودة بالمحافظة.

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