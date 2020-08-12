إدارة استاد الأهلي we السلام بأحدث تكنولوجيا الاتصالات في العالم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:19 م
بوابة الفجر
علي نبوي

كشفت شركة we "المصرية للاتصالات" عن تفاصيل التجهيزات التي أجرتها شركة "استادات القابضة" صاحبة حقوق إدارة استاد الأهلي - وي - السلام، على الملعب ليظهر بصورة تليق بنادي القرن في أفريقيا.

وتضم تجهيزات الملعب، تقديم خدمات متطورة تعتمد على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من خلال البنية التحتية التكنولوجية التي وفرتها الشركة المصرية للاتصالات عبر شبكة حديثة من الألياف الضوئية تتيح للمشجعين استخدام التطبيقات الذكية المختلفة في مشاهدة المباريات ومتابعة تدريبات الفرق وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تضاهي ما تقدمه استادات الأندية العالمية.

ويضم مشروع "استاد الأهلي - WE - السلام"، عدة مشروعات عملاقة ومراحل متتالية للتطوير سيتم افتتاحها تباعا، وعلى رأسها مشروع "متحف الأهلي"، والذي يضم جميع الكؤوس والألقاب التي حصل عليها النادي على مدار تاريخه، بجانب ممتلكات نجوم الأهلي التاريخيين، ومجسمات ثلاثية الأبعاد لأهم اللحظات التي مر بها النادي، بالإضافة إلى ماكيت لفروع النادي، ومتحف الشمع والطين الأسواني، وكذا بانوراما الأهلي، لتحكي بنظام تفاعلي تاريخ وبطولات النادي بطريقة الهولوجرام.

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