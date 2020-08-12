افتتاح استاد الأهلي الجديد





افتتح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وقيادات النادي التنفيذية، منذ قليل استاد الأهلي بمدينة السلام، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة محليًّا وإفريقيًّا، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.





شهد مراسم حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والعديد من القيادات والمسئولين والشخصيات البارزة، بالإضافة إلى رموز وقدامى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





بدأت مراسم الافتتاح بإذاعة السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أغنية «الأهلي كيان»، تزامنًا مع الألعاب النارية والليزر، وتلتها كلمة من زاهي حواس، وزير الدولة لشئون الآثار الأسبق.





وقام الإعلامي كريم كوجاك والإعلامية نهاوند مقدما البرامج بقناة النادي الأهلي بتقديم فقرات الحفل الكبير.





ومن أهم التعديلات التي شهدها استاد الأهلي وضع اسم النادي والراعي الرئيسي على اليافطة الرئيسية للملعب، كما تم تغيير ألوان كراسي المدرجات بالكامل من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر وترقيمها، ليصبح أول ملعب في مصر مرقم بشكل كامل، بجانب تعليق لافتات ضخمة فوق المدرجات وحول الملعب بالكامل تبرز هوية الأهلي، كلافتات «نادي القرن، وأعظم نادي في الكون».





وشهدت التعديلات كذلك تخصيص قاعة مجهزة لاستقبال كبار الزوار، كما سيتم تزيين الاستاد بصور لرموز وقيادات الأهلي.



