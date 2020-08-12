خروج قطار عن القضبان في أسكتلندا يتسبب في مقتل 3 أشخاص

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:25 م
بوابة الفجر

أعلنت شرطة النقل البريطانية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن خروج قطار عن القضبان في منطقة ريفية بأسكتلندا، وتسبب في مقتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون.

           

وقالت شرطة النقل: "نؤكد في حزن أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في أعقاب خروج قطار عن القضبان في مدينة ستونهافن صباح اليوم".

 

وأضاف بيان الشرطة أنه يُعتقد أن سائق القطار كان من بين القتلى إلا أنه لم يتم بعد تحديد الهوية بشكل رسمي.

 

وأوضحت الشرطة أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى ويعتقد أن إصاباتهم ليست خطيرة.

 

وقال جرانت شابس، وزير النقل البريطاني، في تغريدة إنه تحدث مع الشركة المشغلة للسكك الحديدية. وكتب "حكومة المملكة المتحدة سوف تقدم كل الدعم".

 

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في تغريدة إنه "شعر بالحزن" بسبب وقوع الحادث.

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