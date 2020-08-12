75 رغبة متاحة في تنسيق الشعبة الأدبية للثانوية العامة.. اعرفها

بدأ مكتب تنسيق طلاب الثانوية العامة فتح موقعه من يوم 6 أغسطس الجاري وأتاح لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 التسجيل لإجراء إختبارات القدرات التي بدأت يوم 8 أغسطس 2020 وتستمر حتى يوم 20 أغسطس 2020.





كما كشف سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق هي 75 رغبة بعدما أقرها المجلس الأعلى للجامعات.





وتنفذ جميع الكليات الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنع إنتقال العدوى لضمان حماية وسلامة الطلاب والطالبات.





وتستعرض بوابة " الفجر" لطلاب الشعبة الأدبية الحد الأدني للكليات الذي انتهى إليه التنسيق العام الماضي للاسترشاد به عند كتابة رغباته في تنسيق الثانوية العامة 2020 في السطور التالية:









1- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 402.5





2- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 398.5





3- ألسن كفر الشيخ 398.5





4- سياسة واقتصاد السويس 397.5





5- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395.0





6- سياسة واقتصاد بني سويف 395.0





7- ألسن عين شمس 394.5





8- إعلام القاهرة 394.0





9- ألسن بني سويف 393.0





10- ألسن المنيا 392.5





11- ألسن سوهاج 392.0





12-ألسن أسوان 391.5





13-ألسن الأقصر 391.5





14-آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5





15-إعلام بني سويف 389.5





16-إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5





17-آثار القاهرة 387.5





18-آثار دمياط 387.5





19-إعلام جنوب الوادي 387.0





20- آثار ولغات مطروح 385.5





21-آثار الفيوم 384.5





22-الإعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5





23-آثار أسوان 384.0





24-تربية المنيا 384.0





25- آثار الأقصر 383.0





26- تربية عين شمس 382.5





27- تربية الزقازيق 382.0





28- تربية طنطا 381.5





29- آثار سوهاج 381.0





30-تربية بور سعيد 381.0





31-تربية بنها 380.5





32- الإعاقة والتأهيل بني سويف 379.5





33-آثار جنوب الوادي 379.5





34-تربية المنوفية بشبين الكوم 379.0





35- تربية الإسكندرية 377.5





36- تربية مدينة السادات 375.5





37- تربية المنصورة 375.5





38- تربية دمنهور 375.0





39- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375.0





40- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375.0





41-تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 374.0





42- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372.0





43-فنون جميلة (فنون) المنصورة 372.0





44-تربية حلوان 372.0





45-تربية كفر الشيخ 371.5





46-تربية جنوب الوادي 371.5





47- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371.0





48-تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 370.0





49- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5





50-تربية طفولة مبكرة بورسعيد 368.0





51- تربية الفيوم 367.0





52-تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5





53-تربية بني سويف 365.5





54- تربية بنات عين شمس 365.5





55- تربية (طفولة) طنطا 365.0





56- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365.0





57-تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365.0





58-تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364.0





59-آداب القاهرة 364.0





60- تربية سوهاج 363.5





61- تربية أسيوط 363.5





62- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5





63- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361.0





64- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5





65- تربية طفولة مبكرة المنوفية 360.0





66- تربية طفولة مبكرة المنصورة 360.0





67- آداب عين شمس 360.0





68- تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5





69-تربية نوعية الزقازيق 358.5





70- تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5





71-تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358.0





72- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5