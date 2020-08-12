75 رغبة متاحة في تنسيق الشعبة الأدبية للثانوية العامة.. اعرفها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:15 م
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
بدأ مكتب تنسيق طلاب الثانوية العامة فتح موقعه من يوم 6 أغسطس الجاري وأتاح لطلاب الثانوية العامة لعام 2020 التسجيل لإجراء إختبارات القدرات التي بدأت يوم 8 أغسطس 2020 وتستمر حتى يوم 20 أغسطس 2020.

كما كشف سيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الرغبات المتاحة لطلاب الثانوية العامة على موقع التنسيق هي 75 رغبة بعدما أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وتنفذ جميع الكليات الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنع إنتقال العدوى لضمان حماية وسلامة الطلاب والطالبات.

وتستعرض بوابة " الفجر" لطلاب الشعبة الأدبية الحد الأدني للكليات الذي انتهى إليه التنسيق العام الماضي للاسترشاد به عند كتابة رغباته في تنسيق الثانوية العامة 2020 في السطور التالية: 


1- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 402.5

2- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 398.5

3- ألسن كفر الشيخ 398.5

4- سياسة واقتصاد السويس 397.5

5- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 395.0

6- سياسة واقتصاد بني سويف 395.0

7- ألسن عين شمس 394.5

8- إعلام القاهرة 394.0

9- ألسن بني سويف 393.0

10- ألسن المنيا 392.5

11- ألسن سوهاج 392.0

12-ألسن أسوان 391.5

13-ألسن الأقصر 391.5

14-آثار الزقازيق بصان الحجر 390.5

15-إعلام بني سويف 389.5

16-إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5

17-آثار القاهرة 387.5

18-آثار دمياط 387.5

19-إعلام جنوب الوادي 387.0

20- آثار ولغات مطروح 385.5

21-آثار الفيوم 384.5

22-الإعاقة والتأهيل الزقازيق 384.5

23-آثار أسوان 384.0

24-تربية المنيا 384.0

25- آثار الأقصر 383.0

26- تربية عين شمس 382.5

27- تربية الزقازيق 382.0

28- تربية طنطا 381.5

29- آثار سوهاج 381.0

30-تربية بور سعيد 381.0

31-تربية بنها 380.5

32- الإعاقة والتأهيل بني سويف 379.5

33-آثار جنوب الوادي 379.5

34-تربية المنوفية بشبين الكوم 379.0

35- تربية الإسكندرية 377.5

36- تربية مدينة السادات 375.5

37- تربية المنصورة 375.5

38- تربية دمنهور 375.0

39- تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375.0

40- تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 375.0

41-تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 374.0

42- تربية طفولة مبكرة الزقازيق 372.0

43-فنون جميلة (فنون) المنصورة 372.0

44-تربية حلوان 372.0

45-تربية كفر الشيخ 371.5

46-تربية جنوب الوادي 371.5

47- تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 371.0

48-تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد 370.0

49- تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 368.5

50-تربية طفولة مبكرة بورسعيد 368.0

51- تربية الفيوم 367.0

52-تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 366.5

53-تربية بني سويف 365.5

54- تربية بنات عين شمس 365.5

55- تربية (طفولة) طنطا 365.0

56- تربية (تعليم ابتدائي) بنها 365.0

57-تربية قناة السويس بالإسماعيلية 365.0

58-تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 364.0

59-آداب القاهرة 364.0

60- تربية سوهاج 363.5

61- تربية أسيوط 363.5

62- تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 361.5

63- تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 361.0

64- تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360.5

65- تربية طفولة مبكرة المنوفية 360.0

66- تربية طفولة مبكرة المنصورة 360.0

67- آداب عين شمس 360.0

68- تربية (طفولة) كفر الشيخ 359.5

69-تربية نوعية الزقازيق 358.5

70- تربية طفولة مبكرة المنيا 358.5

71-تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 358.0

72- تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 357.5
73-تربية نوعية طنطا 357.0

74 ـ آداب بنها 357.0

75 ـ تربية نوعية المنيا 357.0

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قسم العلوم تنسيق الثانوية العامة 2020 تنسيق الكليات

أخبار تهمك

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

السيسى يوجه وزيرة الصحة بتقديم الدعم الطبي لجنوب السودان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 16 ساعة

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد رحيله إلى بيراميدز.. تعرف على كل ما قدمه رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

فريق لا يُقهر.. كيف سيكون تشكيل بيراميدز في وجود رمضان صبحي؟

منذ 33 دقيقة

خليفة صلاح.. أسطورة ليفربول يرغب في للتعاقد مع فيراري الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر قائمة الكليات المتاحة لمرحلة التنسيق الأولى "أدبي"

ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 2018

عاجل.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2018 للشعبة العلمية

ننشر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

أبرزهم الهندسة.. ننشر جميع كليات المتاحة في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية 2019 للشعبتين

رابط طلقة للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2019 عبر رابط بوابة الحكومة المصرية tansik

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:59 م

"خبطتين في الرأس توجع".. الأهلي يخسر صفقتين ناريتين في 24 ساعة

عاجل - تفاصيل انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

08:57 م

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ على رحيل رمضان صبحي

08:16 م

رمضان صبحي يخون الأهلي بهذا القرار

08:30 م

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان